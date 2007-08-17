Китай зацікавлений у придбанні російської військової техніки

Китай зацікавлений у придбанні сучасної військової техніки, яку російська сторона використовує на антитерористичних навчаннях країн Шанхайської оборонної співпраці (ШОС) "Мирна місія-2007" в Челябінській області, заявив журналістам керівник навчань від КНР Сюй Цилян.

"Наразі армія Росії - одна з найсучасніших. У багатьох питаннях нам варто повчитися у російських колег... Це, перш за все, стосується передової військової техніки Росії, яку нам непогано було б придбати", - сказав Сюй Цилян на прес-конференції на полігоні "Чебаркуль".

За його словами, китайські військові багато чого навчилися щодо методики ведення бойових дій проти терористів, який нагромаджений російською армією “в реальних операціях”. Високу оцінку китайський представник дав і організації самих навчань.

"Є ряд передових теорій на тему модернізації Збройних сил, які становлять для нас інтерес", - сказав він.

РІА "Новости"