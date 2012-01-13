США виведуть дві армійські бригади з Європи
05:05, 13 січня 2012Світ
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Нова стратегія
СполученіШтатививедутьдві армійськібригади зісвоїхбазвЄвропі -врамках скороченнявійськового бюджету.Проце оголосивміністроборониСШАЛеонПанетта. Йдетьсяпро приблизно7 тисячвійськовослужбовців, зауважуєРадіоСвобода.
Зараз уЄвропірозміщені чотириамериканськіармійськібригади -три вНімеччинііодна вІталії.
Панеттанаголосив,щоСШАзбережуть "значну військовуприсутністьурегіоні"зарахунок"ротаціїпідрозділів".
МинулоготижняпрезидентСШАБаракОбамаоголосивосновні положенняновоїоборонноїстратегіїСША.Вонапередбачає скороченнясухопутнихсилі посиленнявійськової присутностіСполученихШтатіввАзіатсько-Тихоокеанськомурегіоні.
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