Японський уряд у повному складі пішов у відставку

Міністри кабінету Йосіхіко Ноди в п`ятницю подали прем`єр-міністру прохання про відставку, повідомляє РИА Новости.

Незважаючи на те, що прохання надійшло від всіх членів кабінету, більшість з них, як очікується, залишаться на своїх посадах: розлучаться зі своїми місцями в кабінеті всього п`ять міністрів, основні ж ключові члени уряду залишать за собою свої посади.

Прем`єр-міністр Нода заявив, що головною метою перестановок є зміцнення уряду для проведення реформи податкової системи та системи соціального та пенсійного страхування.

Проте одним з каталізаторів зміни осіб в японському уряді став оголошений в грудні верхньою палатою парламенту вотум недовіри міністру оборони Ясуо Ітікава та міністру у справах споживачів Кендзі Ямаока за невідповідність займаним посадам.

Це рішення верхньої палати, де більшість належить опозиції, не має юридичної сили, проте опозиція дала зрозуміти, що може бойкотувати голосування в парламенті по бюджету.

Як очікується, новий склад уряду буде оголошений вже в першій половині дня в п`ятницю, а в другій половині дня новий кабінет пройде церемонію затвердження імператором Японії Акіхіто.