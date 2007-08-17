Кількість жертв землетрусу у Перу перевищила 500 людей
Чилі та Гаваї острови постраждали від цунамі
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Водночас, за даними ООН, жертвами стихії стали 450 людей, ще близько 1,5 тисяч одержали поранення. За останніми даними Управління ООН з координації гуманітарних операцій (OCHA), в результаті землетрусу було зруйновано 377 будинків, два готелі і два медичні центри. У деяких районах повністю відсутнє електропостачання, передає News.ru.
США оголосили про виділення 100 тис. доларів на надання термінової допомоги тим, хто постраждав від могутнього землетрусу в Перу, а також про направлення до цієї країни американських фахівців з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Два підземні поштовхи силою 7,9 і 7,5 балу за шкалою Ріхтера з проміжком в кілька хвилин були зафіксовані в середу вечором в департаменті Іка. Епіцентр землетрусу знаходився в 161 кілометрі від столиці країни Ліми і в 25 кілометрах від міста Чинча. Всього від стихійного лиха постраждали від 80 до 90 тис. жителів департаментів Іка і Ліма. Зруйновано більше 16,5 тис. будинків.
Після цього землетрусу хвиля-цунамі спостерігалася в Чилі і на Гавайських островах.
Тим часом ООН виділила 200 тисяч доларів на надання надзвичайної допомоги жертвам землетрусу в Перу. Багато країн світу, зокрема Іспанія, Франція, Еквадор і Болівія, запропонували Перу допомогу в ліквідації наслідків землетрусу.