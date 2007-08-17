Кількість жертв землетрусу у Перу перевищила 500 людей

За даними пожежної служби Перу, кількість жертв могутнього землетрусу досягла 510 осіб, повідомляє AP.

Водночас, за даними ООН, жертвами стихії стали 450 людей, ще близько 1,5 тисяч одержали поранення. За останніми даними Управління ООН з координації гуманітарних операцій (OCHA), в результаті землетрусу було зруйновано 377 будинків, два готелі і два медичні центри. У деяких районах повністю відсутнє електропостачання, передає News.ru.

США оголосили про виділення 100 тис. доларів на надання термінової допомоги тим, хто постраждав від могутнього землетрусу в Перу, а також про направлення до цієї країни американських фахівців з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Два підземні поштовхи силою 7,9 і 7,5 балу за шкалою Ріхтера з проміжком в кілька хвилин були зафіксовані в середу вечором в департаменті Іка. Епіцентр землетрусу знаходився в 161 кілометрі від столиці країни Ліми і в 25 кілометрах від міста Чинча. Всього від стихійного лиха постраждали від 80 до 90 тис. жителів департаментів Іка і Ліма. Зруйновано більше 16,5 тис. будинків.

Після цього землетрусу хвиля-цунамі спостерігалася в Чилі і на Гавайських островах.

Тим часом ООН виділила 200 тисяч доларів на надання надзвичайної допомоги жертвам землетрусу в Перу. Багато країн світу, зокрема Іспанія, Франція, Еквадор і Болівія, запропонували Перу допомогу в ліквідації наслідків землетрусу.