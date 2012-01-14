У Москві лідера партії «Яблуко» затримали за непокору

У Москві після узгодженого з владою мітингу на Чистопрудному бульварі затримали лідера партії «Яблуко» Сергія МІТРОХІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, один з поліцейських, який чергували на акції, заявив журналістам, що стосовно С.МІТРОХІНА буде складений протокол про непокору законним вимогам працівників поліції.

«Відверто провокаційно і свідомо незаконно поліцейські встановили металеві загороди навколо узгодженого для проведення мітингу майданчика перед пам`ятником Грибоєдову. С.МІТРОХІН зажадав від полковника поліції негайно прибрати огорожі і пропустити присутніх до пам`ятника. Поліцейський зробити це відмовився і заявив, що пропустить до пам`ятника лише організаторів і виступаючих (він вимагав список). Тоді С.МІТРОХІН самостійно прибрав металеві огорожі і закликав громадян, що прийшли, пройти до пам`ятника», - повідомили в партії.

Після цього лідер «Яблука» був затриманий.

Мітинг-презентація «Списка Чурова» (голова ЦВК Росії) тривав близько двох годин. Організатори акції представили присутнім «стіну ганьби» - фотографії, імена і посади керівників виборчих комісій, що сфальсифікували, на думку «Яблука» вибори в Держдуму РФ.

За інформацією організаторів в акції взяло участь 600 чоловік, за інформацією російських ЗМІ - близько 250.

Разом із С.МІТРОХІНИМ була затримана також одна активістка «Яблука».