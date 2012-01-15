Румунія охоплена антипрезидентськими протестами

У сутичках з поліцією є постраждалі

У столиціБухаресті тавкількохіншихмістах Румуніївнеділю пройшлимасовідемонстраціїпротизаходів жорсткоїекономії,вжитихторікрумунськоювладою,повідомляєБі-бі-сі.



Учасникиакцій, що триваютьвжечотири дні, вимагаютьвідставкикабінетуміністрів іпрезидентакраїниТраянаБесеску, який перебуваєпри владіз 2004року.



Невдоволеннявнароднихмасахперелилосячерезкрайвчетвер,коли одиніз працівниківміністерстваохорони здоров'яподаву відставку, протестуючипротипідготовленихуцій сферіреформ.



За данимимісцевихЗМІ, більше10 осібпостраждалиБухарестівзіткненнях зполіцією, післятого,як правоохоронцізастосувалисльозогіндлярозгонудемонстрантів.

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