Румунія охоплена антипрезидентськими протестами
22:00, 15 січня 2012Світ
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У сутичках з поліцією є постраждалі
У столиціБухаресті тавкількохіншихмістах Румуніївнеділю пройшлимасовідемонстраціїпротизаходів жорсткоїекономії,вжитихторікрумунськоювладою,повідомляєБі-бі-сі.
Учасникиакцій, що триваютьвжечотири дні, вимагаютьвідставкикабінетуміністрів іпрезидентакраїниТраянаБесеску, який перебуваєпри владіз 2004року.
Невдоволеннявнароднихмасахперелилосячерезкрайвчетвер,коли одиніз працівниківміністерстваохорони здоров'яподаву відставку, протестуючипротипідготовленихуцій сферіреформ.
За данимимісцевихЗМІ, більше10 осібпостраждалиБухарестівзіткненнях зполіцією, післятого,як правоохоронцізастосувалисльозогіндлярозгонудемонстрантів.
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