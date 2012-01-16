На президента Сербії готується замах
Уже другий за тиждень
МВС Сербії отримало попередження про підготовку замаху на президента країни Бориса Тадича, главу МВС Івіцу Дачича, патріарха Іринея та директора поліцейської служби Мілорада Вельовича, повідомляє в понеділок бєлградська газета "Бліц" з посиланням на свої джерела.
Відомості були отримані співробітником МВС від надійного інформатора. Газета уточнює, що повідомлення мало попереджальний характер і було передане за допомогою СМС через одного з сербських операторів мобільного зв'язку.
"Повідомлення послав хтось, знайомий з ситуацією в підпіллі, і до якого дійшли дані про підготовку замаху", - сказав співрозмовник газети. За його словами, інформація була сприйнята дуже серйозно, і заходи щодо посилення безпеки були прийняті.
За останні дні це вже друге повідомлення про потенційну загрозу на адресу Тадича. Тиждень тому поліція виявила значну кількість зброї і вибухових речовин в одному з приміщень спортивного комплексу в місті Баня-Лука, де проходили урочистості з нагоди 20-річчя заснування Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина). У заході брали участь, серед інших, Тадич і патріарх Іриней.