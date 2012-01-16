На президента Сербії готується замах

МВС Сербії отримало попередження про підготовку замаху на президента країни Бориса Тадича, главу МВС Івіцу Дачича, патріарха Іринея та директора поліцейської служби Мілорада Вельовича, повідомляє в понеділок бєлградська газета "Бліц" з посиланням на свої джерела.



Відомості були отримані співробітником МВС від надійного інформатора. Газета уточнює, що повідомлення мало попереджальний характер і було передане за допомогою СМС через одного з сербських операторів мобільного зв'язку.



"Повідомлення послав хтось, знайомий з ситуацією в підпіллі, і до якого дійшли дані про підготовку замаху", - сказав співрозмовник газети. За його словами, інформація була сприйнята дуже серйозно, і заходи щодо посилення безпеки були прийняті.



За останні дні це вже друге повідомлення про потенційну загрозу на адресу Тадича. Тиждень тому поліція виявила значну кількість зброї і вибухових речовин в одному з приміщень спортивного комплексу в місті Баня-Лука, де проходили урочистості з нагоди 20-річчя заснування Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина). У заході брали участь, серед інших, Тадич і патріарх Іриней.