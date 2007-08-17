США: Росія дістала старі літаки з нафталіну
19:27, 17 серпня 2007Світ
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Відповідь держдепартаменту на заяву Путіна
Адміністрація Джорджа Буша назвала "цікавою" заяву Володимира Путіна про відновлення постійного бойового чергування стратегічної авіації Росії, передає телекомпанія Бі-бі-сі, цитуючи вислів офіційного представника держдепартаменту Шона Маккормака.
"Якщо Росії захотілося дістати частину цих старих літаків з нафталіну і знову підняти їх у повітря, то це вирішувати їм", - заявив Маккормак журналістам у Вашингтоні.
Президент Росії повідомив журналістам у п`ятницю в Челябінській області, що за його рішенням Росія 17 серпня відновила польоти стратегічної авіації на постійній основі, перервані 15 років тому.
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