США: Росія дістала старі літаки з нафталіну

Адміністрація Джорджа Буша назвала "цікавою" заяву Володимира Путіна про відновлення постійного бойового чергування стратегічної авіації Росії, передає телекомпанія Бі-бі-сі, цитуючи вислів офіційного представника держдепартаменту Шона Маккормака.

"Якщо Росії захотілося дістати частину цих старих літаків з нафталіну і знову підняти їх у повітря, то це вирішувати їм", - заявив Маккормак журналістам у Вашингтоні.

Президент Росії повідомив журналістам у п`ятницю в Челябінській області, що за його рішенням Росія 17 серпня відновила польоти стратегічної авіації на постійній основі, перервані 15 років тому.