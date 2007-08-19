Маса криги в Арктиці скоротилася до рекордного рівня і далі зменшується, повідомив американський Національний центр збору даних з дослідження снігу і киги. "Сьогодні історичний день, - заявив Марк Серріз, один з науковців, які працюють в центрі. - Ми спостерігаємо найменшу кількість айсбергів в Арктиці за весь час спостереження з космосу, а період танення льодів закінчиться лише через місяць".

Дані, одержані за допомогою супутникового спостереження, показують, що маса льоду в Арктиці скоротилася до 5,26 млн. кв. км. Попередній рекорд був у вересні 2005 р., коли цей показник склав 5,32 млн. кв. км.

Найшвидше льоди тануть біля узбережжя Східного Сибіру та в морі Бофорта. Як зазначив М.Серріз, кілька років тому вчені передбачали, що повне танення айсбергів в Арктиці в літній період спостерігатиметься на 2070-й або 2100 р., але тепер це явище може відбутися вже в 2030 р., передає Associated Press.