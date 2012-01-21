Якби вибори в Росії відбулися сьогодні (опитування)

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН переможе на виборах Президента РФ у першому турі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (рос. "ВЦИОМ").

За даними опитування, якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то за В.ПУТІНА проголосували б 52% росіян. При цьому зазначається, що рейтинг російського прем'єра зріс за останній місяць на 7%.

Крім того, результати опитування свідчать, що за лідера КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА готові проголосувати 11% респондентів, лідера ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО – 9%, лідера «Справедливої Росії» Сергія МИРОНОВА – 4%, за висуванця від партії «Яблуко» Григорія ЯВЛІНСЬКОГО - 1%, за самовисуванця, мільярдера Михайла ПРОХОРОВА – 2%.

Не стали б брати участь у виборах – 10% опитаних, важко відповісти – 9%.

Опитування проводилося 14-15 січня, в ньому взяли участь 1600 чоловік у 153 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Президентські вибори в Росії відбудуться 4 березня.