В Індонезії сталося два потужних землетруси

Два землетруси магнітудою 6,3 і 5,7 за шкалою Ріхтера сталися минулої ночі в східній частині найбільшого на планеті Індонезійського архіпелагу, повідомляє РІА «Новости».

Епіцентр найпотужнішого підземного поштовху знаходився біля берегів індонезійського острова Флорес за 124 кілометри на північний захід від адміністративного району Мангарай. Його осередок розташовувався на глибині 124 кілометрів у морі Саву.

Через декілька годин ще один землетрус магнітудою 5,7 за шкалою Ріхтера стався біля північного узбережжя індонезійської провінції Північний Сулавесі. Його епіцентр знаходився за 128 кілометрів на північний захід від островів Сангіхе, що протягнулися ланцюжком від Індонезії до Філіппін, а вогнище розташовувалося на глибині всього 10 кілометрів у морі Сулавесі.

Повідомлень про жертви й руйнування поки не надходило. Обидва цих райони не належать до щільно заселених.

Індонезія знаходиться в найбільш сейсмічно активній зоні планети і є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця (потужного тектонічного розлому). В цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити, одна з яких пересувається зі швидкістю 7 сантиметрів на рік. Щорічно сейсмологи реєструють тут 6-7 тисяч землетрусів магнітудою вище 4,0.

У 2009 році жертвами серії потужних підземних поштовхів у провінції Західна Суматра стали понад 1 тисяча осіб, а в 2004 році біля західного узбережжя Суматри стався найсильніший у світі за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч осіб у 12 країнах Індійського океану.