У Перській затоці потонув пором
01:16, 22 січня 2012Світ
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Рятувальники шукають зниклих безвісти
Іранськізасобимасовоїінформації повідомляютьпроаварію порома, наякому перебували22 людей.Катастрофасталася увечерівсуботувПерськійзатоці.ОфіційнеіранськеагентствоIRNAповідомляє,що з 22пасажирівсемеробуливрятовані,15 -зниклибезвісти.
ПоромздійснюваврейсміжостровомОрмузі портомБендер-АббасАббас.Про причиниаварії неповідомляється.Рятувальникипродовжуютьпошукизниклихпасажирівпорома.
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