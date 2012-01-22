У Перській затоці потонув пором

01:16, 22 січня 2012
Світ
980 0

Рятувальники шукають зниклих безвісти

Іранськізасобимасовоїінформації повідомляютьпроаварію порома, наякому перебували22 людей.Катастрофасталася увечерівсуботувПерськійзатоці.ОфіційнеіранськеагентствоIRNAповідомляє,що з 22пасажирівсемеробуливрятовані,15 -зниклибезвісти.

ПоромздійснюваврейсміжостровомОрмузі портомБендер-АббасАббас.Про причиниаварії неповідомляється.Рятувальникипродовжуютьпошукизниклихпасажирівпорома.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter