У Білорусі відзначили День Соборності України

Представники дипломатичного корпусу й української громади в Білорусі відзначили День Соборності і Свободи України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, українська громада Мінська й області - культурно-просвітницьке товариство українців «Обрій», «Краяни», «Заповіт» - відзначили День Соборності і Свободи України культурно-мистецьким заходом «Ти моя, Україно, ти у мене єдина», який пройшов сьогодні в одній з мінських бібліотек.

У програмі заходу відбулася виставка історичної літератури культурно-інформаційного центру Посольства України в Білорусі, виставка портретів історичних діячів України. Прозвучали патріотичні пісні у виконанні молодого співака Романа РАФІЄНКА, а також розповіді про події 1918-1919 років в Україні голови БГОУ «Ватра» Віктора ГУТОВСЬКОГО. Власні вірші про Україну прочитав поет Богдан МИХАЙЛЮК. Крім того, прозвучали записи живого голосу Василя Симоненка, який читає свої «Лебеді материнства».

Як відзначив радник з гуманітарних питань Посольства України в Білорусі Василь БОНДАР, такі заходи спрямовані, перш за все, на виховання патріотизму, повагу до минулого українського народу, демократичних цінностей, виховання національної гідності. «Пам'ять українців про той нелегкий шлях, який пройшли попередні покоління заради майбутнього своєї держави, є запорукою національної гордості і глибокого відчуття себе єдиною і вільною нацією», - наголосив дипломат.

Урочисті заходи, присвячені Дню Соборності і Свободи України, пройшли також у Гомелі, Ліді, Бобруйську, Вітебську, Слуцьку й інших містах Білорусі, де є громадські об'єднання українців.