ЄС чекає від України кроку назустріч

Європейський Союз чекає від України кроку назустріч для парафування угоди про асоціацію.

Про це заявив міністр європейських справ Польщі Микола ДОВГЕЛЕВИЧ, повідомляє Polskie Radio dla Zagranicy.

“Ми чекаємо на відповідь української сторони, українці роздумують над остаточним терміном парафування угоди. Іншої інформації я не маю, але загалом все тепер залежить від них» - сказав він.

Експерт Польського інституту міжнародних справ Павел ТОКАРСЬКИЙ стверджує, що зацікавленість Європейського Союзу Києвом останнім часом зменшилася.

У свою чергу Агнешка ЛАДА з Інституту громадських справ вважає, що Євросоюз не може забувати про Україну.

“Українське суспільство дуже поділене, – частина українців дуже хоче бути в ЄС, частина не бачить причин для такого кроку. Тому необхідно й надалі показувати українцям, що для них є місце в Євросоюзі, а одночасно необхідно тиснути на українську владу, щоб показати, – для них також важливо, аби вони діяли на користь європейської інтеграції» - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС 2007 року почали переговори про Угоду про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося. Передбачається, що угода буде парафована у лютому цього року.