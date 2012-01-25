Медведєв думає, що люди на Болотній хотіли його ще раз у Президенти

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що в Росії немає передумов для революцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході зустрічі зі студентами факультету журналістики МГУ.

«Впевнений, що ніякі революції в нашій країні не потрібні, тому що ліміт на революції вичерпано в XX столітті. Я дуже не хотів би, щоб події в нашій країні розвивалися за якимсь революційним або іншим екстремальним сценарієм, але я вам скажу відверто: я не бачу для цього достатніх передумов», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, ще рік тому виникла ідея зміни політичної системи в країні. «У мене також десь, можливо, рік тому або, можливо, трохи раніше - трохи пізніше виникло відчуття, що нам потрібно додати повітря в нашу політичну систему. Просто тому, що вона дуже зарегульована», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ і зазначив, що російське законодавство про партії вже не відповідає вимогам сьогоднішнього дня.

Говорячи про масові мітинги в Росії після парламентських виборів, Д.МЕДВЕДЄВ не виключив, що серед учасників акцій опозиції в Москві були і його прихильники, незадоволені рішенням тандему щодо президентських виборів.

«Я не можу це безпосередньо пов`язувати з відмовою балотуватися, але, напевно, я припускаю, що серед тих, хто приходив на Болотну й на Сахарова, були люди, які, можливо, хотіли інших розкладів, у тому числі й моєї участі у виборах Президента. Я це цілком допускаю. Це нормально», - сказав він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ назвав вибори до Держдуми РФ 4 грудня 2011 року «найчеснішими» в історії сучасної Росії, незважаючи на порушення.

«У мене є досвід спостереження за виборами починаючи з 1991 року. Скільки б не критикували ці вибори до Державної думи, а там були, безумовно, порушення, і в деяких випадках волаючі порушення, проте, це найчистіші вибори за всю нашу історію», - сказав Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2011 року після виборів до Держдуми по Росії пройшла серія акцій протесту проти фальсифікації результатів.

Наймасовіші мітинги «За чесні вибори» відбулися в Москві 10 і 24 грудня. В них взяли участь десятки тисяч осіб.

15 грудня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що російські опозиціонери переносять практику Помаранчевої революції з України до Росії.

22 грудня Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до Федеральних зборів, запропонував спростити порядок реєстрації партій і перейти до виборів губернаторів прямим голосуванням і пізніше вніс до Держдуми РФ відповідні законопроекти.