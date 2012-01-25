Путін каже, що йому подобається, як його костять в Інтернеті

У Росії ніколи не буде диктатури, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на зустрічі зі студентами в Томську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського уряду, за словами В.ПУТІНА, «у нас відкрита країна, що б там не говорили і що б не писали, як би там не лякали диктатурою або ще чимось. У нас цього немає і, сподіваюся, ніколи вже більше не буде. У нас відкрита ринкова економіка і відкрита країна в цілому».

Також він зазначив, що вибори – це завжди подія в будь-якій країні, в житті будь-якої держави.

«Я свого часу свідомо не став змінювати Основний Закон, знав, що у нас ці передвиборні пристрасті вируватимуть, я зробив це свідомо, я хочу, щоб у нас структурувалося громадянське суспільство», - сказав В.ПУТІН.

«Ви чудово знаєте, самі в Інтернеті сидите, як вашого покірного слугу там костять, що там відбувається. Це теж позитивний процес, головне, щоб ми не порушували наш культурний код, і щоб завжди користувалися нормативною лексикою, щоб це було в цивілізованих рамках», - додав російський прем`єр.

За його словами, те, що розгортається дискусія, суспільство структурується, дуже добре.

При цьому В.ПУТІН висловив сподівання, що російська молодь зріло підходитиме до цих процесів і на рівні емоцій не вирішуватиме питання, пов`язані з виборами в органи влади.