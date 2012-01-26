Європейський експерт: будете ближче до ЄС - зможете говорити з Росією

Європейський експерт вважає, що зближення України і ЄС може допомогти Україні вирішити проблему зниження ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час євроатлантичного форуму «Україна та ЄС на порозі нової Угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія», який проходив у Києві, виконавчий директор Європейського центру енерго- і ресурсозбереження (Лондон) Фрідберт ПФЛЮГЕР.

«Якщо ви будете ближче до Європи, ви зможете говорити з Росією за підтримки Європи», – сказав Ф.ПФЛЮГЕР.

Водночас він наголосив, що Україні, незважаючи ні на що, треба продовжувати розвивати співпрацю з ЄС.

Крім того, експерт зазначив, що в ЄС не вважають, що будівництво Росією газогону «Південний потік» є вигідним, оскільки газ до Європи можна транспортувати через територію України.

Також Ф.ПФЛЮГЕР вважає, що необхідно створити газотранспортний консорціум для модернізації української ГТС за участю українських, російських і європейських компаній.