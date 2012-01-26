Хакери атакували сайт Європарламенту
19:24, 26 січня 2012Світ
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Попередили заздалегідь .. у Твіттері
Сайт Європарламенту сьогодні ввечері виявився недоступний у результаті хакерської атаки. Про це повідомляє Эхо Москви.
У самому Європарламенті стверджують, що сайт не був зламаний і найближчим часом доступ до нього буде відновлено. Атака, як зазначає місцева преса, сталася через кілька годин після підписання Польщею торговельної угоди по боротьбі з контрафакцією. Напередодні підписання хакери з групи "Аноніми" розмістили в Твіттері попередження "Чекайте нас".
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