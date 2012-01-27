Стадіон у Варшаві таки відкриють у неділю

Влада Варшави дала згоду на проведення урочистого відкриття у неділю, 29 січня, Національного стадіону, збудованого в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі мерії Варшави.

"Мерія Варшави після отримання позитивних оцінок об`єкту від контролюючих служб та інституцій видала сьогодні погодження на організацію на Національному стадіоні масового заходу 29 січня", - зазначила прес-служба.

Представники варшавської мерії не відповіли на запитання, чи залишились у контролюючих органів ще якісь зауваження до стадіону, які оператор повинен усунути для проведення масових заходів.

За даними польських ЗМІ, на полі стадіону досі немає покриття, тому запланований на 11 лютого перший футбольний матч між клубами "Легія" та "Вісла" може не відбутися.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня мерія Варшави заборонила проведення церемонії відкриття Національного стадіону через відсутність згоди на відкриття об`єкту пожежних та санітарних служб. Водночас у мерії висловили сподівання, що ці недоліки усунуті й служби нададуть оператору відповідні дозволи.

Довідка УНІАН. Польська влада планувала відкрити Варшавський стадіон, спорудження якого розпочалося в 2009 році, влітку минулого року, але через виявлені проблеми із деякими конструкціями введення об`єкту в експлуатацію перенесли на 30 листопада 2011 року.

У середині грудня 2011 року будівельна інспекція надала дозвіл на використання стадіону за винятком ще не готового на той момент футбольного поля.

Довідка УНІАН. Національний стадіон у Варшаві, що зможе вмістити майже 60 тис. осіб, стане найдорожчим серед інших об’єктів, які споруджуються у Польщі до Євро-2012: польський уряд виділив на його будівництво більш як 500 млн. дол. - удвічі більше, ніж арени у Гданську та Вроцлаві та реконструкція міського стадіону у Познані.