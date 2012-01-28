Facebook готується наздогнать McDonald's
02:02, 28 січня 2012Світ
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Соціальна мережа виходить на біржу
ВласникисоціальноїмережіFacebookготуютьдокументидля першогопублічного розміщення акційкомпаніїнапродажширокомуколу осіб.Такимчином, акціїFacebookвпершебудутьвиведенінабіржу.Про цеповідомилагазетаThe Wall Street Journal.
Очікується,що вартістькомпанії можескласти від75 до100 мільярдів доларів.Придосягненні100-мільярдноїпозначки, капіталізаціяFacebookнаблизитьцей інтернет-проектдо ресторанноїмережіMcDonald's, вартість якоїскладає 101мільярд доларів.Однак, Facebookпродовжитьзначновідставативід компаніїGoogle- їївартість186 млрд.доларів- і компаніїApple,яка коштує415 млрддоларів.
ВласникиFacebookофіційно некоментувалиданіThe Wall Street Journal, зауважуєРадіоСвобода.
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