Сьогодні пройде саміт Євросоюзу

У Брюсселі сьогодні пройде саміт Європейського Союзу, головними темами якого стануть шляхи подолання боргової кризи в єврозоні, стимулювання економічного зростання і посилення бюджетної дисципліни.

Як повідомляє радіо «Свобода», європейські лідери планують підписати угоду про створення нового регіонального стабілізаційного фонду, з якого виділятимуться гроші на підтримку країн, що зіткнулися з фінансовими проблемами.

Передбачається, що фонд розміром у 500 мільярдів євро розпочне функціонувати вже у липні цього року.

На саміті також продовжиться обговорення договору про більш тісну координацію бюджетної політики у 17 країнах єврозони.

Напередодні саміту три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк проти жорстких антикризових заходів, що вживаються урядом.

Як відзначають аналітики, незадоволеність скороченням зарплат і соціальних виплат зростає у багатьох країнах. Безробітними зараз вважаються 23 мільйони громадян Європейського Союзу.