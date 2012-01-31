США обговорили угоду про вільну торгівлю з Грузією
05:50, 31 січня 2012Світ
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І підтверджують можливість вступу до НАТО
СШАмають намірукластиугодупро вільнуторгівлю зГрузією, підтвердивпрезидентБаракОбамана зустрічіз грузинськимлідеромМихайломСаакашвілі.
"Миобговорювали шляхизміцненнянашихдвосторонніхвідносин.Країнипогодилисяобговорититакож угодупровільну торгівлю.Укладеннятакої угодиможливе", -цитуєРІА "Новости".
ПрезидентСШАпідтвердив можливістьвступу ГрузіївНАТО,атакожзаявив,щоСШАвизнаютьтериторіальнуцілісністьГрузіїу визнанихміжнароднимспівтовариствомкордонах.
"Ящасливий іяотримаввсе,щохотів відцієї зустрічі", -сказав у своючергуСаакашвілі,подякувавшиамериканськогоколегузапідтримкуі наміррозвивати співпрацю,включаючиекономічнеі оборонне.
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