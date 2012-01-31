Азаров озадачив голову МВФ: чим Україна гірша за Грецію?

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сподівається на розуміння в Міжнародному валютному фонді ситуації, що існує в Україні з тарифоутворенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході участі в засіданні Ради підприємців при Кабінеті міністрів, коментуючи останню зустріч із головою МВФ Крістін ЛАГАРД.

Він зазначив, що в ході зустрічі вони говорили про економічні проблеми, як в Україні, так і в Європі.

«Я їй сказав, що й Україна є членом МВФ, і Греція, приміром, є членом МВФ. У Греції зараз 150 млрд. просто списується заборгованості, вдумаємося в масштаб цифр – 150 млрд. просто списується, а ще 250 млрд. реструктурується під прибутковість 3,75%. Зараз спори ведуться 3,75 або 3,5%, адже наша країна за населенням у 5 разів більша, ніж Греція й проблем у нас не менше», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зробив акцент на тому, що в житлових будинках України, які будувалися за часів СРСР, коли ціна на газ була низькою, в недостатній мірі були продумані системи енергозбереження, і зараз перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести роботу саме з удосконалення цих систем.

«Зараз ціна на газ, приміром, зросла, якщо порівняти з радянськими часами, напевно, в сотні разів – 500 доларів зараз. Виникає питання – чому наші люди повинні платити за те, що вони живуть у таких недосконалих будинках, із такими втратами. Нам говорять, що газ має коштувати стільки, скільки коштує. Але, напевно, спочатку ми повинні модернізувати наше житлово-комунальне господарство, привести втрати до нормальних параметрів, а потім сказати – ось друзі, платити стільки, скільки це коштує», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, коментуючи переговори української делегації 24-25 січня з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою уникнення підвищення тарифів на газ, зазначив, то на сьогоднішній день підвищення тарифів недоцільне.

«Не з цього треба починати. Я вважаю, що це якраз, і це точка зору Мінсоцполітіки, завершальний етап. У нас ще немає того, що має бути, - я говорю про те, що якщо говорити про підвищення тарифів то у нас повинні бути серйозні кредитні лінії, в першу чергу для людей, населення, щоб вони могли замінити вікна, замінити двері, щоб економити й займатися енергозбереженням», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що тарифи на газ і комунальні послуги для населення в 2012 році підвищуватися не будуть.

Він підкреслив, що це чітка позиція уряду, якої він дотримується й у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і директор-розпорядник МВФ Крістін ЛАГАРД 26 січня провели зустріч у Цюріху (Швейцарія) для обговорення економічної ситуації в Україні.

На зустрічі були розглянуті ключові питання здійснення економічних реформ і заходів, необхідних для забезпечення сталого економічного розвитку України. Сторони домовилися про продовження активного діалогу команд експертів України і МВФ найближчим часом.