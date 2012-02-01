Ромні виграв праймеріз у Флориді

Знову зміна лідера

АмериканськіЗМІоголосилиекс-губернатораМассачусетсаМіттаРомніпереможцемнапервиннихвиборах (праймеріз)Республіканськоїпартії, що проходятьу вівторок уштатіФлорида. "Ромнівиграв ціпраймеріззі значнимвідривомвід екс-спікерапалатипредставниківНьютонаГінгріча",- повідомляєтелеканалCNN, який бере участьу підрахункуголосів. За офіційнимиданими, післяпідрахунку 90%бюлетенівРомнінабирає 47%голосів,Гінгріч- 32%.За екс-сенаторавідПенсильваніїРікаСанторумапроголосували 13%, законгресменаРонаПола- 7%. Перемогоюу ФлоридіпомірнийполітикРомніповернувсобістатуслідеравнутріпартійних перегонів,втраченийпісля поразки21 січня вПівденнійКароліні,колипраймерізвигравконсерватор-популістГінгріч, зауважуєРІА "Новости".

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