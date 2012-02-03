Білоруська опозиція замість "коаліції шістьох" підписала "декларацію чотирьох"

Представники чотирьох білоруських опозиційних організацій руху «За Свободу», партії БНФ, громадянської кампанії «Говори правду!», Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) підписали сьогодні декларацію «Про громадську дискусію про цілі та форми участі білоруської опозиції у виборах 2012 року».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, заступник голови руху «За свободу» Юрій ГУБАРЕВИЧ повідомив, що декларація відрита для підписання й іншими демократичними організаціями.

«Підписання декларації чотирма суб'єктами не повинне заважати узгодженню позицій у рамках «коаліції шести». Ця коаліція створювалася як майданчик для переговорів. Вона передбачає можливість роботи окремих суб'єктів на більш високому рівні», - підкреслив Ю.ГУБАРЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери «коаліції шести» повинні були підписати декларацію «Про громадську дискусію про цілі та форми участі білоруської опозиції у виборах 2012 року» 31 січня. Спеціально для цього було скликано прес-конференцію. Проте після наради, яка тривала приблизно півгодини, журналістам повідомили, що узгодити позицію не вдалося.

Довідка УНІАН. До «коаліції шести» входять Об'єднана громадянська партія (ОГП), Партія БНФ, Білоруська партія лівих «Справедливий світ», оргкомітет зі створення партії «Білоруська християнська демократія» (БХД), рух «За свободу» і громадянська кампанія «Говори правду!».