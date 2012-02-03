У ЄК підтвердили, що Європа отримує менше російського газу
Але кажуть, поки не критично
Європейська комісія відзначає зменшення об’ємів поставок російського газу до деяких країн Євросоюзу, однак вважає ситуацію некритичною.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.
“Ми не перебуваємо в критичному стані, оскільки всі країни-члени змогли підготуватися”, - сказала вона.
За словами представника Єврокомісії, зменшення поставок газу на сьогодні спостерігаються в кількох країнах-членах ЄС, зокрема, в Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.
Як зазначила М.ХОЛЗНЕР, контрактами, що діють між російським “Газпром” та європейськими компаніями, передбачено певну гнучкість в обсягах поставок за складних погодних умов, які нині спостерігаються в Росії. Разом з тим, вона не змогла уточнити, наскільки можуть бути змінені обсяги поставок газу, зазначивши, що це питання обумовлюється контрактами між учасниками ринку.
М.ХОЛЗНЕР також зазначила, що Єврокомісія підтримує контакти з російським посольством при ЄС, а також сьогодні поінформувала членів Газової координаційної групи про ситуацію з поставками газу.
Крім того, М.ХОЛЗНЕР нагадала, що після перебоїв з поставками газу у січні 2009 року ЄК вжила низку заходів, зокрема, допомогла профінансувати проекти з об’єднання енергетичних мереж країн-членів Євросоюзу. При цьому, ЄС схвалив Директиву, що зобов’язує країни-члени вживати відповідних заходів, щоб вони могли прожити 30 днів за відсутності поставок газу чи в умовах перебоїв з його надходженням.
Як повідомляв УНІАН, раніше з приводу скорочення обсягів експорту російського газу до Європи гендиректор «Газпром експорту» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна відбирає значно більше газу, ніж передбачено контрактами.
2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».
Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.
За словами Ю.БОЙКА, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії, й істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.
«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.