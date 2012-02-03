У ЄК підтвердили, що Європа отримує менше російського газу

Європейська комісія відзначає зменшення об’ємів поставок російського газу до деяких країн Євросоюзу, однак вважає ситуацію некритичною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Ми не перебуваємо в критичному стані, оскільки всі країни-члени змогли підготуватися”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, зменшення поставок газу на сьогодні спостерігаються в кількох країнах-членах ЄС, зокрема, в Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Як зазначила М.ХОЛЗНЕР, контрактами, що діють між російським “Газпром” та європейськими компаніями, передбачено певну гнучкість в обсягах поставок за складних погодних умов, які нині спостерігаються в Росії. Разом з тим, вона не змогла уточнити, наскільки можуть бути змінені обсяги поставок газу, зазначивши, що це питання обумовлюється контрактами між учасниками ринку.

М.ХОЛЗНЕР також зазначила, що Єврокомісія підтримує контакти з російським посольством при ЄС, а також сьогодні поінформувала членів Газової координаційної групи про ситуацію з поставками газу.

Крім того, М.ХОЛЗНЕР нагадала, що після перебоїв з поставками газу у січні 2009 року ЄК вжила низку заходів, зокрема, допомогла профінансувати проекти з об’єднання енергетичних мереж країн-членів Євросоюзу. При цьому, ЄС схвалив Директиву, що зобов’язує країни-члени вживати відповідних заходів, щоб вони могли прожити 30 днів за відсутності поставок газу чи в умовах перебоїв з його надходженням.

Як повідомляв УНІАН, раніше з приводу скорочення обсягів експорту російського газу до Європи гендиректор «Газпром експорту» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна відбирає значно більше газу, ніж передбачено контрактами.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.

За словами Ю.БОЙКА, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії, й істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.