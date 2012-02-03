Британський міністр пішов у відставку через брехню поліції

Британський міністр у справах енергетики і зміни клімату Кріс ХЬЮН (Chris Huhne) 3 лютого пішов у відставку після того, як його викрили в брехні поліції, повідомляє Sky News.

К.ХЬЮН був звинувачений в тому, що він перевищив швидкість на дорозі, але обдурив поліцейських, заявивши, що за кермом перебувала його дружина Вікі ПРАЙС.

Цей інцидент стався ще навесні 2003 року, коли К.ХЬЮН був депутатом Європарламенту, передає Лента.ру. Політик разом із дружиною повертався з лондонського аеропорту Станстед, коли його автомобіль зупинила поліція. Замість того, щоб визнати свою провину, К.ХЬЮН заявив, що машиною керувала дружина, Вона підтвердила цю інформацію, і штраф було виписано на її ім`я.

Обман розкрився через якийсь час після розлучення К.ХЬЮНА в червні 2010 року. У 2011 році В.ПРАЙС розповіла газеті The Sunday Times про цей інцидент, після чого ним зацікавилася поліція. Як пише The Daily Telegraph, розслідування тривало вісім місяців, після чого К.ХЬЮНУ і В.ПРАЙС були пред`явлені звинувачення.

Політика і його дружину звинуватили в спотворенні ходу правосуддя, тобто у скоєнні кримінального злочину, максимальне покарання за який - довічне позбавлення волі. Як відзначає видання, в сучасній британській історії жодному такому високопоставленому політику не пред`являлися подібні серйозності звинувачення.

К.ХЬЮН заперечує свою провину і має намір добиватися справедливості в суді.