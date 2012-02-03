Єгипетські бедуїни викрали двох американських туристок

Єгипетські бедуїни захопили двох американських туристок, повідомило сьогодні Reuters. За даними NBC News, злочинці також викрали єгипетського гіда іноземок.

Викрадені були у складі групи з п`яти туристів, які прямували з монастиря Святої Катерини на Синайському півострові до курортного міста Шарм-ель-Шейх. Їхній мікроавтобус зупинили озброєні люди, які спочатку відняли у пасажирів всі цінності, а потім захопили заручників і втекли в гори. Слідом за ними відправилися дві пошукові групи - одна від армії, друга від поліції.

Очікується, що викрадачі зажадають за американок викуп.

Серед мотивів злочину називають помсту за утиски бедуїнів з боку влади.

Як відзначає Лента.ру, після скидання Хосні МУБАРАКА в лютому 2011 року єгипетська влада значною мірою втратили контроль над Синайським півостровом і бедуїнськими племенами, які населяють його. Останні вважають себе дискримінованою меншиною і нерідко влаштовують насильницькі акції. Так, у січні бедуїни на знак протесту захопили в заручники близько 50 німецьких і британських туристів. Заручників звільнили за кілька годин.