У Лондоні пройшла акція "За чесні вибори в Росії"
23:23, 04 лютого 2012Світ
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Учасники тримали плакати з написами
УЛондоніпройшлаакція"ЗачеснівиборивРосії", вякій взялиучасть від50 до70 осіб,повідомляєБі-бі-сі.
Організаторивлаштувалипікетнапроти резиденціїпрем'єр-міністранаДаунінг-стріт, 10,намагаючисьпривернутиувагубританської владидо подійвРосіїполітичнимпроцесам інабираєсилупротестноїруху.
Учасникитрималиплакати знаписами "Свободуполітв'язням!","Вовунанари!","Put in trash".
ПрисутніпередалилистДевідуКамерону, вякому просятьйого визнатирезультатимайбутніх уберезніпрезидентськихвиборіввРосії тількивразі,якщоглаваросійської державибудеобраний "справедливимі чеснимголосуванням".
"На жаль, ситуація, щовже тенденціяпоказує,щоі цівибори,найімовірніше, небудутьдемократичними ічесними",- йдетьсявлисті.
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