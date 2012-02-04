У Лондоні пройшла акція "За чесні вибори в Росії"

Учасники тримали плакати з написами

УЛондоніпройшлаакція"ЗачеснівиборивРосії", вякій взялиучасть від50 до70 осіб,повідомляєБі-бі-сі.



Організаторивлаштувалипікетнапроти резиденціїпрем'єр-міністранаДаунінг-стріт, 10,намагаючисьпривернутиувагубританської владидо подійвРосіїполітичнимпроцесам інабираєсилупротестноїруху.



Учасникитрималиплакати знаписами "Свободуполітв'язням!","Вовунанари!","Put in trash".



ПрисутніпередалилистДевідуКамерону, вякому просятьйого визнатирезультатимайбутніх уберезніпрезидентськихвиборіввРосії тількивразі,якщоглаваросійської державибудеобраний "справедливимі чеснимголосуванням".



"На жаль, ситуація, щовже тенденціяпоказує,щоі цівибори,найімовірніше, небудутьдемократичними ічесними",- йдетьсявлисті.

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