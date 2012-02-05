Ромні переміг на праймеріз у Неваді

Республіканці обирають кандидата в президенти

Екс-губернаторМассачусетсуМіттРомніздобуваєочікувануперемогунапопередніхвиборах (праймеріз)Республіканськоїпартії, які мають визначають,хто зполітиків-республіканцівстанецьогорокуучасникомпрезидентськоїгонкипроти суперникавідДемократичноїпартії.



Запідсумкамиголосування післязборів виборціву штатіНевада,повідомляютьамериканськіЗМІ, Ромнінабере близько50відсотків, йогосуперникблизько25-27.Покипорахованаполовинабюлетенів.



"Ромнінабрав майжевдвічібільше голосів, ніжекс-спікерпалатипредставниківНьютонГінгріч, і передбачуваностаєпереможцем", -повідомляєCNN.

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