Морські піхотинці йдуть з Окінави
05:27, 06 лютого 2012Світ
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Японія та США домовилися
Японія іСША домовилисяпро виведення4,7 тис.американськихморськихпіхотинцівзостроваОкінава,повідомляєагентствоСіньхуаз посиланнямнаяпонськіЗМІ.Новиммісцемїхдислокаціїстанео.ГуамвТихомуокеані.
Щев 2006році Японіяі СШАдомовилисявивестиз Японії8тис. американськихвійськових іперевестивійськовубазу "Футенма" зо.Окінавана меншзаселенийо.Хеноко.Протеяпонському урядуне вдалосядосягтизгодимісцевихжителів.
Тепервирішено,що з8000морпіхівна Гуампідуть, нечекаючи рішеннящодобази "Футенхма",4700.РештабудутьрозміщеніпізнішенаГаваях, Австралії таФіліппінах.
З 47тисяч американськихвійськовихвЯпоніїполовинарозміщенінаОкінаві, і місцевіполітикивпертовідкидаютьспробиТокіотриматитутщебільше військ.
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