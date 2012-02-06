Морські піхотинці йдуть з Окінави

Японія та США домовилися

Японія іСША домовилисяпро виведення4,7 тис.американськихморськихпіхотинцівзостроваОкінава,повідомляєагентствоСіньхуаз посиланнямнаяпонськіЗМІ.Новиммісцемїхдислокаціїстанео.ГуамвТихомуокеані.



Щев 2006році Японіяі СШАдомовилисявивестиз Японії8тис. американськихвійськових іперевестивійськовубазу "Футенма" зо.Окінавана меншзаселенийо.Хеноко.Протеяпонському урядуне вдалосядосягтизгодимісцевихжителів.



Тепервирішено,що з8000морпіхівна Гуампідуть, нечекаючи рішеннящодобази "Футенхма",4700.РештабудутьрозміщеніпізнішенаГаваях, Австралії таФіліппінах.



З 47тисяч американськихвійськовихвЯпоніїполовинарозміщенінаОкінаві, і місцевіполітикивпертовідкидаютьспробиТокіотриматитутщебільше військ.

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