Єлизавета II відзначає діамантовий ювілей сходження на престол

Гарматний салют, випуск ювілейних поштових марок і новий документальний фільм на Бі-Бі-Сі ознаменують в понеділок 60-річчя вступу на британський престол королеви Великої Британії Єлизавети II після смерті її батька, короля Георга VI.

Ніч на 6 лютого 1952-го 25-річна англійська принцеса Єлизавета провела в Кенії в маленькому мисливському курені на дереві серед незайманої африканської природи. На ранок вона прокинулася королевою Великої Британії Єлизаветою Другою.

Разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом Єлизавета здійснювала поїздку по країнах Британської Співдружності на знак подяки їхнім народам за внесок у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні.

За протоколом цю кругосвітню подорож мав зробити її батько, король Георг VI, проте нестарий ще монарх був смертельно хворий. У ту ніч він помер від раку легенів в приватному королівському маєтку Сендрінгем у віці 56 років. Сумну новину Єлизавета дізналася тільки в середині дня, коли по неї вислали військовий літак Douglas, який доставив нову королеву з чоловіком на батьківщину.

За традицією, день смерті батька і свого сходження на престол Єлизавета II, якій зараз вже 85 років, проводить в Сендрінгемі в колі сім`ї. Проте цього року в її графіку на 6 лютого заплановані і публічні заходи.

Зокрема, королева стане гостею ратуші міста Кінгс-Лінн, де перед нею виступить з вітальною промовою міське керівництво, а потім відвідає дитячий садок в містечку Дерсінгем в Норфолку.

У Лондоні на честь ювілею сходження на престол Її Величності військовослужбовці Королівської кінної артилерії дадуть церемоніальний гарматний салют з 41 залпу в Гайд-парку.

Також в понеділок у Великій Британії виходить в обіг серія з шести нових поштових марок, присвячених ювілею. Як ілюстрації для них використані зображення королеви, взяті з марок і монет за різні роки її царювання.

Крім того, протягом 2012 року в різних містах Сполученого Королівства пройдуть численні виставки та ювілейні заходи, присвячені королеві і її правлінню.

РІА Новини