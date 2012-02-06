Угорська Malev через борги припинила польоти

Національна авіакомпанія Угорщини „Malev“ повністю припинила здійснення авіаперевезень. Як повідомляє Німецька хвиля, причиною у компанії називають нестабільну фінансову ситуацію.

Авіакомпанія „Malev“, яка входить до авіальянсу „Oneworld“ разом з „American Airlines“ та „British Airways“, заборгувала кредиторам понад 270 мільйонів доларів. Спроби знайти нових інвесторів успіхом не увінчалися, у тому числі й останнє намагання акумулювати до п’ятниці 30 мільйонів євро кредитних коштів. Як наслідок, починаючи з 12 години ночі п’ятниці, 3 лютого, „Malev“ припинила усі авіарейси.

Виконавчий директор компанії Лоран Лімбургер заявив, що останніми днями партнери авіакомпанії втратили довіру до угорської сторони й почали вимагати передплати авансом за послуги. "Це настільки виснажило фінансові ресурси, що ситуація стала просто нестабільною", - повідомив він, принісши вибачення пасажирам.

Повідомляється, що у будапештському аеропорту імені Ференца Ліста (колишній Феріхедь) біля сервісних стендів “Malev” утворилися довжелезні черги. Пасажири намагаються переоформити придбані раніше квитки на рейси інших авіакомпаній.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що два літаки „Malev“ не можуть повернутися додому через борги. Один борт залишається у Тель-Авіві, інший в Ірландії. За словами прем’єра, існує висока вірогідність того, що 22 літаки „Malev“ будуть конфісковані кредиторами у разі, якщо відновлять авіаперевезення.

Авіакомпанію „Malev“ було створено 1946-го року. Вона працевлаштовує 2600 працівників. За останні 20 років відбулося вже декілька невдалих спроб приватизації, останньою з яких були переговори про продаж китайським інвесторам. 95 відсотків акцій компанії перебувають у державній власності.