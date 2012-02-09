Вибух у багатоквартирному будинку під Мінськом: є жертви
Людей розселяють у резервні квартири
Одна людина загинула і 15 постраждали в результаті вибуху в багатоквартирному житловому будинку в селі Малинівка Логойського району Мінської області.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника МНС Білорусі.
Вибух, за попередньою версією, побутового газу, стався в середу о 13.45 за місцевим часом у триповерховому трипід`їздному будинку, зруйновано другий під`їзд. З-під уламків співробітники МНС витягнули чотирьох постраждалих. А загалом у списку потерпілих 15 осіб. Всіх їх доставлено у Логойську районну лікарню. В реанімації перебуває 24-річний чоловік, повідомили в МНС.
Причини вибуху встановлює комісія.
Місцева влада розселяє людей по резервних квартирах і обіцяє, що через день-два всі сім`ї, які проживали в будинку, одержать квартири.