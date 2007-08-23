Грузія готова підключитися до радарної системи НАТО

18:51, 23 серпня 2007
Світ
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...і тоді вже шукати російські літаки

В недалекому майбутньому Грузія буде включена в систему НАТО з обміну інформацією щодо ситуації в повітряному просторі. Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ Грузії Георгій МАНДЖГАЛАДЗЕ, передає агентство "Новини-Грузія".

"Ми провели модернізацію наших засобів контролю повітряного простору, і сьогодні я можу сказати, що Грузія готова до того, щоб включитися в цю мережу, де в автоматичному режимі між Грузією і країнами - членами Альянсу, а також з державами - партнерами НАТО здійснюється обмін інформацією про повітряну ситуацію", - повідомив заступник глави МЗС.

Г.МАНДЖГАЛАДЗЕ не назвав конкретних термінів включення Грузії в загальну систему. Для того щоб це відбулося, необхідно провести "певні технічні роботи з боку Альянсу", уточнив він.

"Ми вітаємо те, що в НАТО ведуться достатньо інтенсивні консультації з тим, щоб ми вийшли у фінальну стадію включення в цю програму", - сказав він.

"Політичне рішення з боку НАТО про те, щоб Грузія стала частиною цієї єдиної системи і учасником програми "Про обмін інформацією про ситуацію в повітряному просторі" було прийнято ще в 2003 році", - нагадав Г.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

"Найголовніше те, що ця інформація автоматично передаватиметься на екрани радарних систем країн НАТО і партнерів Альянсу. В цьому випадку, звичайно, буде обмежена можливість того, щоб знову мали місце маніпуляції різного типу, з`являлися різні безгрунтовні заяви з чиєїсь сторони, або щоб хтось знов захотів порушити повітряний простір Грузії. Те, що відображатиметься на наших радарах, автоматично відобразиться на радарах наших країн партнерів і країн НАТО", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Грузії 22 серпня заявило, що повітряний простір країни 21 серпня був порушений з боку Росії та звернулося в МЗС РФ з нотою протесту із цього приводу.

Водночас помічник головкому ВПС Росії полковник Олександр ДРОБИШЕВСЬКИЙ заявив, що російські літаки не порушували грузинський повітряний простір.

 

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