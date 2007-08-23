Посольство РФ не мало наміру переглядати український статус Криму

Посольство Російської Федерації на Україні спростовує інформацію про те, що старший радник посольства Володимир Лисенко на засіданні круглого столу заявив про можливість перегляду Великого договору, який закріплює український статус півострова Крим, у разі тиску України на Чорноморський флот РФ, повідомив прес-секретар посольства Олег Грішин.

"Посольство спростовує ці заяви. Інформація про те, що радник посольства нібито заявив про перегляд Великого договору, була взята з полеміки, яка відбувалась під час круглого столу. Ці вислови були невірно інтерпретовані і невірно подані", - сказав Грішин.

Як раніше повідомляв УНІАН, виступ старшого радника посольства Росії в Україні Володимира Лисенко спонукав український МЗС надіслати до Посольства термінову ноту.

"Росія не має зобов`язань перед Україною в процесі інвентаризації ЧФ. Це не було прописано у Великому договорі. Те, що Росія на це погодилася - це добра воля нашої сторони, ми йдемо назустріч Україні, і не потрібно нас звинувачувати, що ми протидіємо цьому процесові", - сказав Лисенко. І зазначив, що Росія вважає неприпустимими заяви українських політиків про те, що ціна оренди бази ЧФ в Севастополі буде збільшена, якщо в процесі інвентаризації Україна виявить у росіян невраховані об`єкти і майно.

"Якщо Україна порушує питання про перегляд орендної плати в рамках інвентаризації, чи не стане це підставою для перегляду основного договору?" - поставив питання представник посольства Росії.