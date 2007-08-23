МЗС України направило надтермінову ноту до МЗС Росії

МЗС України звертається до МЗС Російської Федерації з вимогою надати офіційне підтвердження заяви старшого радника Посольства Російської Федерації в Україні Володимира ЛИСЕНКА щодо статусу Криму та умов тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це йдеться в заяві прес-служби МЗС України, переданій агентству УНІАН.

МЗС також вимагає пояснення щодо відповідності висловлювань російського дипломата офіційній позиції Російської Федерації.

“У зв’язку з поширеною у ЗМІ інформацією про висловлювання старшого радника Посольства РФ в Україні Володимира ЛИСЕНКА щодо статусу Криму та умов тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України МЗС України направило надтермінову ноту ”,- йдеться у заяві.

МЗС України вважає, що такі висловлювання є спробою посягання на незалежність і територіальну цілісність України.

У випадку офіційного підтвердження висловлювань російського дипломата МЗС України розгляне питання щодо його видворення з території України.

З огляду на тимчасову відсутність посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА до МЗС України викликано старшого дипломата Посольства РФ в Україні для надання пояснень.

*** Сьогодні у ході круглого столу на тему “Базування Чорноморського флоту в Криму: нові умови або нові проблеми?” В.ЛИСЕНКО зазначив, що у випадку тиску України на Чорноморський флот РФ, що базується в Криму, Росія може розпочати перегляд базового договору 1997 року, що закріплює український статус півострова.

Він зазначив, що жодних зобов’язань у проведенні інвентаризації об’єктів ЧФ РФ в Криму у Росії перед Україною немає.

В.ЛИСЕНКО також сказав, що Росія вважає неприпустимими заяви українських політиків про можливість підвищення ціни оренди бази ЧФ РФ у Севастополі.