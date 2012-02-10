Спецпредставник НАТО проведе переговори в Азербайджані

Спецпредставник генсека НАТО на Південному Кавказі в Центральній Азії Джеймс Аппатурай, який прибув у четвер ввечері в Азербайджан з офіційним візитом, обговорить у п'ятницю з офіційними особами країни питання співпраці НАТО-Азербайджан, повідомив РІА "Новости" співробітник азербайджанського МЗС.



Очікується, що Аппатурай проведе зустрічі з керівництвом МЗС і Міноборони Азербайджану, а також буде прийнятий президентом Ільхамом Алієвим. Крім того, спецпредставник генсека НАТО візьме участь у роботі Міжнародної зимової школи НАТО в Баку і виступить перед слухачами Дипломатичної академії МЗС Азербайджану.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, в ході зустрічей Аппатурай обговорить підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в травні поточного року в Чикаго.



По завершенні візиту до Азербайджану спецпредставник генсека НАТО 13 лютого відвідає Вірменію.



Свій попередній візит до Азербайджану Аппатурай здійснив влітку минулого року. Тоді він повідомив, зокрема, що Азербайджан і НАТО співпрацюють "по ряду специфічних питань", при цьому зазначивши, що сторони "могли б співпрацювати тісніше", зауважує агентство.