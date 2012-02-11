S&P знизив кредитний рейтинг Єгипту
00:40, 11 лютого 2012Світ
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Центробанк розпродує резерви
МіжнароднерейтинговеагентствоStandard&Poor'sзнизилокредитнийрейтингЄгиптунаодин щабель- з "В+" до "В" -з "негативним" прогнозом, повідомляєтьсянасайтіS&P.
Якуточнюєтьсявпрес-релізіагентства,оприлюдненомуReuters, приводомдлязниженнярейтингустала відсутністьпозитивнихзмінвекономіціЄгипту.Аналітикивідзначили,щонатліполітичноїнестабільностітриваєвідтіккапіталу, зростаютьфінансовіризикиу зв'язкуз різкимспадоміноземнихінвестицій.
Центробанк,намагаючисьпотриматикурсмісцевоївалютивумовах високоїінфляції,розпродавбільшу частинузолотовалютнихрезервів.Якщо на початкуминулогороку резервиперебувалинарівнів 36мільярдів доларів, то наприкінцінинішньогосічня показникупавдо 16мільярдів.
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