S&P знизив кредитний рейтинг Єгипту

00:40, 11 лютого 2012
Світ
1097 0

Центробанк розпродує резерви

МіжнароднерейтинговеагентствоStandard&Poor'sзнизилокредитнийрейтингЄгиптунаодин щабель- з "В+" до "В" -з "негативним" прогнозом, повідомляєтьсянасайтіS&P.

Якуточнюєтьсявпрес-релізіагентства,оприлюдненомуReuters, приводомдлязниженнярейтингустала відсутністьпозитивнихзмінвекономіціЄгипту.Аналітикивідзначили,щонатліполітичноїнестабільностітриваєвідтіккапіталу, зростаютьфінансовіризикиу зв'язкуз різкимспадоміноземнихінвестицій.

Центробанк,намагаючисьпотриматикурсмісцевоївалютивумовах високоїінфляції,розпродавбільшу частинузолотовалютнихрезервів.Якщо на початкуминулогороку резервиперебувалинарівнів 36мільярдів доларів, то наприкінцінинішньогосічня показникупавдо 16мільярдів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter