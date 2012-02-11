S&P знизив кредитний рейтинг Єгипту

Центробанк розпродує резерви

МіжнароднерейтинговеагентствоStandard&Poor'sзнизилокредитнийрейтингЄгиптунаодин щабель- з "В+" до "В" -з "негативним" прогнозом, повідомляєтьсянасайтіS&P.



Якуточнюєтьсявпрес-релізіагентства,оприлюдненомуReuters, приводомдлязниженнярейтингустала відсутністьпозитивнихзмінвекономіціЄгипту.Аналітикивідзначили,щонатліполітичноїнестабільностітриваєвідтіккапіталу, зростаютьфінансовіризикиу зв'язкуз різкимспадоміноземнихінвестицій.



Центробанк,намагаючисьпотриматикурсмісцевоївалютивумовах високоїінфляції,розпродавбільшу частинузолотовалютнихрезервів.Якщо на початкуминулогороку резервиперебувалинарівнів 36мільярдів доларів, то наприкінцінинішньогосічня показникупавдо 16мільярдів.

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