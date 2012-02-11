Уряд Греції схвалив кредитну угоду з ЄС

Кабінет міністрів Греції схвалив у ніч на суботу кредитну угоду з Європейським Союзом, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецьке державне телебачення.

Необхідне для проведення угоди в життя голосування в парламенті країни має відбутися у понеділок, 13 лютого.

Відкриваючи засідання Кабміну, прем`єр-міністр Лукас ПАПАДІМОС попередив, що будь-який розвиток подій, за якого угода не буде прийнята, може виявитися "катастрофічним". Він також заявив, що в уряді не братимуть участі партії і міністри, які не підтримають угоду.

“Трійка" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, Європейський центробанк і МВФ) пропонує Греції 130-мільярдну кредитну програму і списання боргу на 100 мільярдів євро в обмін на багаторічну програму економії. Так, від Греції вимагають скорочення витрат приблизно на 7% ВВП до 2014 року і програму приватизації на 19 мільярдів євро. Вже цього року очікується первинний профіцит, тобто перевищення доходів над витратами без урахування обслуговування боргу, у розмірі 4,5% ВВП. Економічне зростання має повернутися в 2013 році після п`яти років безперервної рецесії.

Сьогоднішній день почався з масових демонстрацій на вулицях Афін: профспілки, розгнівані черговим планованим зниженням зарплат і пенсій, вивели на вулиці тисячі людей.