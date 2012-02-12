Біля будівлі парламенту Греції почалися зіткнення

Біля будівлі парламенту Греції в Афінах почалися зіткнення поліції з багатотисячним натовпом маніфестантів, які зібралися біля стін парламенту, щоб висловити протест проти нових заходів жорсткої економії, які передбачає другий пакет кредитної підтримки Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду на €130 млрд, повідомляє Reuters.

Натовп закидає камінням і пляшками із запальною сумішшю будівлю парламенту, а також співробітників правопорядку. У відповідь, грецька поліція почала використовувати проти демонстрантів сльозогінний газ і шумові гранати.

Поліція змогла відтіснити натовп від парламенту, проте невеликі угрупування людей продовжують спроби пробратися на територію парламенту.

Це демонстрація виявилася найчисленнішою за останні місяці протестів громадян Греції.

Зараз в грецькому парламенті проходить нарада, за підсумками якої буде вирішена доля про ухвалення законопроекту, за яким країна має одержати $130 млрд від Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.

Для виплати всіх боргів, за планами Євросоюзу, Греція повинна скоротити свій бюджет завдяки зниженню рівня мінімальної оплати праці на 20%, скороченню 15 тисяч працівників у держсекторі, а також зменшенню пенсій.

Газета.ру