Сирія категорично відхилила резолюцію арабських держав

Сирійська влада категорично відкинула резолюцію Ліги арабських держав, в якій міститься заклик до формування спільного з ООН миротворчого контингенту, покликаного відвернути подальше кровопролиття, повідомляє Радіо Свобода.



Резолюція, прийнята в неділю в Каїрі на зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів Ліги, також закликає до налагодження контактів з сирійською опозицією та надання їй всебічної підтримки.



Ліга арабських держав вирішила розформувати місію своїх спостерігачів в Сирії, які стежили за виконанням Дамаском умов мирних міжнародних ініціатив.



Сирія відкинула рішення ЛАД, заявивши, що за ними стоять уряди двох країн - Катару і Саудівської Аравії. За словами постійного представника Сирії при ЛАД Юсефа Ахмеда, ці дві багаті нафтою і газом країни "узурпували загальноарабську діяльність, рішення ЛАД, спотворюючи волю арабських країн". Він також звинуватив їх у зриві політичного врегулювання в Сирії та фінансуванні незаконних збройних формувань під виглядом надання гуманітарної допомоги.



У неділю сили безпеки Сирії продовжили бомбардування Хомса. За інформацією правозахисників, загинули не менше чотирьох осіб.