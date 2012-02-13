Євросоюз розширює санкції щодо білоруських чиновників

Рада Євросоюзу прийняла постанову, яка розширює можливості застосування санкцій щодо білоруських фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень основних прав і свобод.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою Ради ЄС за підсумками його засідання 10 лютого.

«Прийняті поправки розширюють критерії для застосування обмежувальних заходів і заморожування активів. Такі санкції можуть бути застосовані до особи, відповідальної за серйозні порушення прав людини або репресії щодо громадянського суспільства і політичної опозиції, а також осіб і підприємств, які отримують вигоду або підтримують режим ЛУКАШЕНКА», - зазначається в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. 23 січня міністри закордонних справ країн ЄС, обговоривши ситуацію в Білорусі, вирішили розширити критерії включення білоруських чиновників до списку осіб, які підпадають під санкції.

На 27 лютого заплановано засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, на якому розглядатиметься питання про розширення санкцій щодо білоруських чиновників.

За непідтвердженою інформацією, розглядається питання про включення до списку ще 135 білоруських чиновників, яким заборонено в`їзд до країн ЄС і чиї активи мають бути заморожені.

Політичне рішення про візові і економічні санкції щодо Білорусі було ухвалене Радою ЄС 31 січня 2011 року у Брюсселі, коли міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили список білоруських чиновників, відповідальних за порушення прав людини під час президентської кампанії. Цим особам заборонено відвідувати територію ЄС, а їх рахунки і майно у країнах ЄС мають бути заморожені.

Спершу у списку було 158 імен. Згодом Рада ЄС неодноразово розширювала цей перелік, і зараз в`їзд до Євросоюзу заборонено більш як 200 білоруським чиновникам.