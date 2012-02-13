Грищенко в Росії обговорив міжрегіональну співпрацю

Сьогодні у рамках візиту до Нижнього Новгорода міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зустрівся з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ, повноважним представником президента РФ у Приволзькому федеративному окрузі Михайлом БАБИЧЕМ і губернатором Нижегородської області, головою уряду Нижегородської області Валерієм ШАНЦЕВИМ.Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної політики МЗС України.

«У ході зустрічі обговорено актуальні питання міжрегіональної співпраці між Україною і Російською Федерацією. Особливу увагу приділено питанням подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва між адміністративними суб’єктами двох держав», – йдеться у повідомленні.