Moody's переглянуло рейтинги 9 країн єврозони (список)

Раніше знижено рейтинги іспанських банків

МіжнароднерейтинговеагентствоMoody's Investors Serviceпереглянулокредитнірейтинги9європейськихкраїн,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.



Так, довгостроковийсуверенний кредитнийрейтингІспаніїзниженийдорівняА3зА1, Італії- доА3зА2, Мальти- доА3зА2, Португалії- доВа3зВа2, Словаччини- доА2зА1, Словенії- доА2зА1.Прогнозза всіма рейтингами- "негативний".



Крімтого, рейтингиАвстрії, Великобританіїта Франціїбули збереженінарівніАаа, однакпрогнозипо рейтингахзміненізі "стабільних" на "негативні".Про цеповідомляєтьсявпрес-релізіMoody's.



ЗаоцінкамиMoody's, цідев'ять країнсталибільшвразливідо фінансовихімакроекономічнихризиківврезультаті кризиєврозони.



РанішеагентстваS&PіFitch Ratingsзнизилирейтингипровіднихіспанськихбанків.

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