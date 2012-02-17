Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, яка закликає президента Башара Асада піти у відставку і рішуче засуджує порушення прав людини його режимом, повідомляє Agence France-Presse.



За резолюцію, підготовлену Лігою арабських держав за підтримки США і країн Європи, проголосували 137 з 193 країн-учасниць Генасамблеї. Проти було подано 12 голосів, ще 17 делегацій, присутніх на засіданні, утрималися.

Серед країн, які проголосували проти резолюції, були Росія та Китай. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін після голосування заявив, що РФ вважає прийняту Генасамблеєю резолюцію спробою ізолювати сирійське керівництво, нав'язати форму політичного врегулювання. Резолюція, підкреслив Чуркін, "незбалансована", передає РІА "Новости".



Аналогічний проект резолюції, винесений на розгляд Ради Безпеки ООН наприкінці січня, був заблокований Росією і Китаєм, нагадує Лента.ру.На відміну від РБ ООН, у Генасамблеї при голосуванні за проектами резолюції жодна з країн не має право вето. При цьому прийняті Генасамблеєю резолюції мають лише рекомендаційний характер.