У Китаї під час концерту впала трибуна стадіону

Понад 70 чоловік постраждали від обвалу трибуни стадіону під час концерту в місті Чунцін на південному заході Китаю.

Як передає РІА «Новости», вчора ввечері на концерті поп-співачки ВАН Фей на стадіоні зламалися металеві підпори одного з помостів, на якому знаходилися глядачі. Глядачі, що впали з висоти, за різними даними, від одного до півтора метрів, дістали різні травми. Концерт був припинений.

Усього на ранок суботи, за даними агентства Чжунго сіньвень, за медичною допомогою звернулося понад 70 чоловік, у чотирьох з них виявлені переломи. Решта потерпілих відбулися ударами, саднами і розтягуваннями зв`язок.