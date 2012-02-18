МЗС Канади підтвердив кваліфікацію лікарів, яких прислали до Тимошенко

Міністерство закордонних справ Канади підтверджує високу кваліфікацію канадських лікарів, які обстежували екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії.

Як заявив радіо «Свобода» речник міністра закордонних справ Канади Джона БЕРДА Жозеф ЛЯВУА, троє канадських фахівців, які у складі медичної комісії обстежували Ю.ТИМОШЕНКО, є досвідченими та висококваліфікованими лікарями-практиками.

За словами Ж.ЛЯВУА, ці лікарі провели своє обстеження Ю.ТИМОШЕНКО за найвищими медичними стандартами, особливо ж стосовно їхньої об’єктивності й етики.

Галузі, в яких спеціалізуються ці канадські лікарі, доповнюють спеціалізацію німецьких терапевтів-членів комісії, сказав речник МЗС Канади.

Крім того, він звернув увагу, що висновки канадської групи лікарів є результатом незалежної оцінки, і з ними ознайомили всіх членів медичної комісії з дозволу самої Ю.ТИМОШЕНКО.

Ж.ЛЯВУА запевнив, що за жодних обставин на ці висновки не вплинули ніякі зовнішні чинники.

Як повідомлялося, 16 лютого Міністерство охорони здоров’я України у своїй заяві звернуло увагу, що коли Німеччина відрядила до складу спільної комісії «відомих профільних фахівців із беззаперечною репутацією та професорськими ступенями», то канадська частина комісії «формувалася за ініціативою української громади в цій країні і в результаті була організована з двох сімейних лікарів та одного гінеколога».

Ще різкіше висловився народний депутат з Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, який вважає, що Канада направила на обстеження Ю.ТИМОШЕНКО дільничних лікарів.