Турецька армія попереджає, що проісламський президент їй не сподобається

Командування армії, яка традиційно має в Туреччині величезний вплив, виступило з різкою заявою напередодні третього туру президентських виборів, який має відбутися у вівторок, попереджаючи про зростання загрози для світського режиму.

Кандидатом від правлячої проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР) є глава МЗС Абдуллах Гюль. Його обрання президентом очікується за наслідками третього туру виборів.

"Наша нація стикається із спробами сепаратистів і "центрів зла", які систематично намагаються підірвати основи світського характеру держави", - йдеться в заяві начальника турецького Генштабу Яшара Бююканита, поширеній на Інтернет-сайті цього відомства.

"Такі атаки різко зросли в останні дні, і спрямовані вони, зокрема проти армії. Мета таких нападок добре відома представникам збройних сил", - наголошується в документі, котрий, як офіційно зазначено, поширено з нагоди Дня перемоги 30 серпня.

Із подібною заявою турецький Генштаб виступив одразу після першого туру президентських виборів, що відбувся 27 квітня. Вибори, в яких єдиним кандидатом в президенти також був Абдуллах Гюль, були визнані Конституційним судом Туреччини нечинними.

"Світська еліта" Туреччини, яку традиційно представляє командування турецької армії, яка тричі здійснювала перевороти (1961, 1971 і 1980 роки), а також керівництво органів правосуддя і ректори державних вузів, неодноразово висловлювали побоювання, що Гюль у разі обрання президентом може зробити конкретні кроки для перетворенню світської республіки на теократичну державу.

Гюль і голова уряду Тайїп Ердоган такі побоювання називають беззмістовними.

РІА "Новости"