Українські військові в Конго будують табір і харчуються в сусідів

До міжнародного аеропорту Ентеббе Республіки Уганда літаком Ан-124-100М “Руслан” 19 лютого доставлено 2 українських миротворців і 90 тонн військового вантажу.

Цим завершено третій етап передислокації особового складу і техніки 18-го окремого вертолітного загону ЗС України для виконання завдань Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

Таким чином, відзначили у відомстві, 40 військовослужбовців, 23 одиниці автомобільної та спеціальної техніки і понад 210 тонн технічного і тилового майна українського миротворчого контингенту доставлено до Конго літаками авіакомпанії “Авіалінії Антонова”. Передислокацію решти особового складу і техніки планується здійснити в ході наступних етапів повітряним і морським транспортом.

Зараз українці облаштовують свій базовий табір, який має назву “Фокулярій кемп” та дислокується у місті Гома неподалік від міжнародного аеропорту “Де-Гома”, зазначили в Міноборони. Командування загону провело рекогносцирування табору, його територію розмежовано на технічну, господарську та житлову зони. На території табору розташовані італійські збірні житлові модулі, у яких мешкатимуть наші миротворці. Спеціальні приміщення виділені для підготовки та інструктажу екіпажів. Усі вони обладнані системами кондиціювання.

На етапі облаштування табору українські миротворці харчуються в їдальні уругвайського контингенту, розташованій поруч. Згодом на території українського контингенту буде розгорнутий автономний пункт харчування.

Оперативна обстановка в районі розташування українських миротворців стабільна і контрольована.

Як повідомлялося, 22 грудня 2011 року Верховна Рада схвалила закон про направлення українського миротворчого контингенту у Конго.

Завдання українського миротворчого контингенту у Конго полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведенні заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпеченні дій військ Місії ООН, у тому числі пошуково-рятувальних операцій та супроводженні доставки гуманітарних вантажів.

В 1997-1999 роках в Конго точилась запекла громадянська війна. Відтоді в країні час від часу спалахують міжплеменні криваві сутички.